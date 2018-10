Periodistas de Fox Sports Radio Perú: "Mauricio Montes debería de ser convocado a la selección" [VIDEO]

Las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no pasaron inadvertidas en la gira de la selección peruana en Estados Unidos. Si bien es cierto, el equipo de Ricardo Gareca pudo suplir las deficiencias en el amistoso ante Chile, el choque contra los norteamericanos fue totalmente distinto.

Los dirigidos por Dave Sarachan realizaron un excelente partido en la zona defensiva. Comandados por Brad Guzan desde la portería, los dueños de casa anularon las arremetidas del delantero del Seattle Sounders de la Major League Soccer, Raúl Ruidiaz, quién no encontró espacio alguno para su ofensiva. La falta de pivote quedó muy evidenciado.

Este tema ha sido materia de debate y es que, en algún momento, ya no contaremos definitivamente ni con Guerrero ni con Farfán. Ambos jugadores poseen 34 y 33 años respectivamente, es decir, solo les alcanzaría para una eliminatoria más. El recambio generacional empuja a que - por edad o por rendimiento - vayan quedando rezagados poco a poco. Y esa transición debe de realizarse de manera natural.

Uno de los nominados a poder suplir a Guerrero - principalmente - como nueve neto de área sería Mauricio Montes. El delantero de Ayacucho FC es el goleador peruano del campeonato con 18 tantos por detrás de los argentinos Emanuel Herrera, Gabriel Costa (32 y 20 goles respectivamente) y del paraguayo Carlos Neumann, quién tiene 25 dianas.

"El fútbol se habla mucho de procesos, continuidad, de los años ¿pero no es sacar provecho del momento de un jugador? Si acá hay un partido de Eliminatoria, por decir, Perú contra Colombia y no tienes a Guerrero ni a Farfán y por ahí Ruidiaz es la única alternativa, al no tener continuidad Da Silva, Bulos, Succar, no puedes pensar en este muchacho (Montes)", señaló Peter Arévalo, panelita de Fox Sports Radio Perú.

No obstante, para Flavio Maestri la convocatoria de Montes dependería de que es lo que quiere Ricardo Gareca para la selección peruana. "Es depende de lo que quiera el técnico. Si él quiere, hoy día, un delantero que le solucione el tema del gol, la edad pasa a ser secundario para mí. Montes está con gol, está en un buen momento futbolísticamente. En la selección hay que aprovechar los momentos del jugador", exclamó.

Por su parte, Julio César Uribe indicó que Montes - de ser considerado en la 'Bicolor' - no tendría problemas en adaptarse al grupo debido al nivel de profesionalismo que ha mostrado estos años. "La adaptación al grupo que el técnico considera de cómo se está manejando hoy, también tiene un valor importante. En ese sentido, Montes garantiza que de ser tenido en cuenta va a responder, porque no solo es un buen jugador y goleador sino también una buena persona y muy buen profesional. Los que tienen ese perfil siempre tienen la posibilidad de ser considerados, eso está claro", finiquitó.

EL DATO

Mauricio Montes tuvo su mejor racha goleadora en los años 2008-2010 con Cienciano del Cusco: anotó 25 goles en 82 encuentros.