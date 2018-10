Segunda División: tabla de posiciones y todos los resultados tras jugarse la penúltima fecha

A tan solo una fecha más para que se acabe la Segunda División del fútbol peruano, César Vallejo es más puntero que nunca con 61 puntos y esperará en semifinales para saber a qué equipo enfrentará. La pelea está entre los clubes que lo siguen para poder entrar al hexagonal final tras la culminación de la fase regular.

Juan Aurich, Unión Huaral, Deportivo Hualgayoc y Atlético Grau pelean palmo a palmo por clasificarse a la etapa final y lograr el tan ansiado cupo a la máxima élite del balompié nacional. El 'Ciclón' no pudo como visitante y cayó por 2-1 ante Alianza Atlético que, con la victoria, selló su pase la siguiente fase del torneo de ascenso.

Otro equipo que también se complicó es el Unión Huaral ya que no pudo sumar ante Sport Loreto y encajó una derrota por 2-1. El Deportivo Hualgayoc sigue con vida y sueña con clasificarse al vencer por un contundente 6-1 al Alfredo Salinas en Espinar mientras que el histórico Atlético Grau, no termina de cerrar su pase ya que cayó por la mínima ante el Coopsol.

Con el tema del descenso, la cosa sigue candente ya que Sport Victoria fue goleado 6-1 por el Mannucci y no termina de salvarse por completo pero sin duda que festejó la goleada del Deportivo Hualgayoc al Alfredo Salinas para poder respirar más tranquilo. Otro que peligra es Sport Loreto.

Resultados de la fecha 29 de la Segunda División:

Deportivo Coopsol 1-0 Atlético Grau

Mannucci 6-1 Sport Victoria

Los Caimanes 1-1 Cienciano

Willy Serrato 0-3 César Vallejo

Alfredo Salinas 0-6 Deportivo Hualgayoc

Sport Loreto 2-1 Unión Huaral

Alianza Atlético 2-1 Juan Aurich

Próxima fecha

Deportivo Hualgayoc vs Alianza Atlético

Unión Huaral vs Willy Serrato

Juan Aurich vs Sport Loreto

César Vallejo vs Mannucci

Cienciano vs Santa Rosa

Sport Victoria vs Deportivo Coopsol

Atlético Grau vs Los Caimanes