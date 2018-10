Jefferson Farfán y las grandes enseñanzas que deja en su cuenta de Instagram

Jeffeson Farfán es un personaje mediático con miles de seguidores en sus redes sociales. El jugador de la selección peruana es consciente de la gran influencia que tiene en sus admiradores, por eso aprovecha muy bien sus cuentas para transmitir mensajes educativos.

En su reciente historia de Instagram, Jefferson subió las siguientes palabras: “En mi casa me enseñaron que, si yo tengo un pan y tú no tienes nada, ambos tenemos medio pan. Ser humilde no cuesta nada”.

La “Foquita” es una persona muy sensible y solidaria gracias a la formación que recibió de Doña Charo y Don Lucho, sus queridos padres que siempre le inculcaron buenos valores.

Farfán es un ejemplo de superación para grandes y chicos, un ejemplo de sencillez.