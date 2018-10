Juan Vargas: "Estoy falto de ritmo pero gracias a Dios cumplí con mi objetivo de ponerme a punto" [Audio]

El buen presente de Universitario de Deportes se visto traducido en las cuatro victorias consecutivas que ha logrado en el Torneo Clausura 2018. No obstante, la lucha por el descenso continua y el cuadro crema no quiere verse en aprietos, por ello, buscará alargar su racha ante Sport Boys este sábado en el Estadio Nacional.

Uno de principales referentes es Juan Manuel Vargas. El 'Loco' no ha venido siendo considerado por Nicolás Córdova debido al bajón futbolístico que ha sufrido en los últimos meses, siendo uno de los temas principales, el estado físico en el que se encuentra. Sin embargo, el ex jugador de la Fiorentina explicó los motivos del porqué hoy está fuera del once inicial.

"Vengo trabajando muy bien. Tranquilo. Contento porque la U poco a poco vamos saliendo de donde no merecemos estar. Hay que seguir trabajando. Con el 'profe' (Nicolás Córdova) yo hablo muy seguido. Tenemos mucha comunicación en los entrenamientos, pero son decisiones (el de no ser considerado o estar suplente) que hay que respetarlas y tomarlas de la mejor manera. Porque ahora ponerse exquisito no le conviene a nadie y menos a la U", indicó en RPP.

"Lamentablemente (la derrota ante Ayacucho FC) no se presentó como se lo habíamos pensado. No merecimos perder. Ahora solo miramos el presente y tratamos de mejorar cada día. Eso es lo que hemos venido haciendo y eso se ha reflejado en el campo. Anímicamente y mentalmente estamos fuertes. Era lo que faltaba: ganar. El equipo venía en altas, pero necesitábamos un triunfo para agarrar mayor confianza", añadió.

Tras ser consultado por su estado físico, Vargas reconoció estar fuera de ritmo - respecto a su suplencia en Universitario de Deportes - pero ha logrado con su objetivo de ponerse en forma.

"Sé que estoy en falta de ritmo de partidos pero gracias a Dios mi objetivo de estar a punto, está. Estoy trabajando muy bien, y creo que no es el tema de nombres sino de quién está mejor. Eso es lo que ve Nicolás. Me siento bien y si me necesita voy a estar ahí".

Finalmente, le envió un mensaje a Jefferson Farfán, quién hoy cumple 34 años. "Desearle lo mejor siempre. Le deseo un feliz cumpleaños desde acá, Perú, que le siga yendo muy bien allá (en Rusia). Todavía no he hablado con él. En cualquier momento le enviaré un mensaje", detalló.

EL DATO

Juan Manuel Vargas cumple su segunda temporada consecutiva en Universitario de Deportes. Llegó en el año 2017 procedente del Real Betis.