Flavio Maestri: "Hay más rivalidad entre Sporting Cristal y Universitario que ante Alianza Lima" [VIDEO]

La disputa serán de más de tres puntos en el partido de esta noche en el Estadio Monumental de Ate. Universitario de Deportes salió de la zona de descenso debido a las cuatro victorias consecutivas y el empate en sus últimos cotejos y pugna por no regresar a dicha zona. Esta regularidad le ha permitido - incluso - pelear un cupo para la Copa Sudamericana, así como el título del Torneo Clausura 2018.

Por su parte, Sporting Cristal viene de sufrir un duro revés en casa. La sorpresiva derrota ante la Universidad San Martín de Porres por 1-0 en el Estadio Alberto Gallardo dejó entrever que la oncena titular aún presenta seria deficiencias de cara a la final. Esta preocupación de Mario Salas se genera de acuerdo a la Herrera-dependencia.

Este clásico - que se inició en los años noventa - fue expuesto por tres identificados hinchas: José 'Chemo' Del Solar', Péter Arévalo y Flavio Maestri.

"En los años noventa, en la década que a mí no me tocó estar en el Perú (jugaba en el extranjero), creo que esa rivalidad entre Sporting Cristal y la U creció muchísimo. A mí no me tocó vivirla. Yo hice seis años en las menores de Universitario y siempre el mensaje hacia nosotros - el equipo a vencer - era Alianza Lima", indicó el ex entrenador tanto de Universitario de Deportes como de Sporting Cristal en Fox Sports.

Por su parte, Péter Arévalo explicó cómo se inició la rivalidad entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal: se transportó a un duelo en el Estadio 'Lolo' Fernández. "El partido en el 'Lolo' (entre Universitario y Sporting Cristal) la U tenía que jugar el miércoles por Copa Libertadores en Santiago de Chile con Colo Colo. Había empatado en Lima 0-0. Se acusó a que Sporting Cristal no quiso colaborar con Universitario y entonces los cremas tuvieron que jugar con los celestes pensando en lo que tenía hacer el miércoles, gana Sporting Cristal 2-1 y después sucede todo lo que el mundo sabe: la agresión al bus de Sporting Cristal".

Finalmente, Flavio Maestri - delantero estrella de los celestes en la época dorada - indicó que concuerda con lo dictaminado por Chemo del Solar, respecto a la rivalidad entre ambas instituciones. "Concuerdo con lo que dice 'Chemo'. Se vivía de otra manera enfrentar a la U. Era más rivalidad con la U que con Alianza. Es verdad, también, que nosotros no tenemos un clásico. El clásico es la U y Alianza, nosotros a la U y Alianza hay que ganarle porque son equipos grandes igual que nosotros y era un partido especial", concluyó.