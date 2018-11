IPD confirmó que el Perú vs Ecuador se jugará en el Estadio Nacional

Tras las palabras de Ricardo Gareca donde expresaba su gran preocupación por no confirmarse el escenario para el Perú vs Ecuador, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) salió al frente para dar su versión y asegurar que el coloso del José Díaz ya está separado con anticipación.

