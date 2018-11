Alexis Arias descarta jugar en la ‘U’: “No tengo pensado jugar en un equipo de la capital” [VIDEO]

Ricardo Gareca dio este viernes su última lista de convocados del año 2018 para los amistosos ante Ecuador y Costa rica del mes de noviembre. El entrenador argentino dejó varias sorpresas en este llamado al dejar afuera a Christian Cueva y la inclusión de nuevas caras.

Una de estos nuevos rostros, es el volante del Melgar de Arequipa, Alexis Arias. El jugador del cuadro dominó fue uno de los más asediados por la prensa tras su llamado a la Selección Peruana y en una charla con Fox Sports Radio dejó en claro que su intención es jugar en el extranjero y no en un equipo de la capital.

"He escuchado cosas, sobre todo por las redes, pero me debo a Melgar este año y el próximo año. En realidad no tenía pensado eso, pues desde que llegué a Melgar el club ha ido creciendo y se ha hecho un equipo grande. Me gustaría seguir acá, mi prioridad es salir de Melgar al extranjero”, aseguró el volante.

De igual forma, el flamante convocado a la selección peruana se mostró en todo momento agradecido con Melgar de Arequipa y con su ex entrenador Juan Reynoso quien apostó por el. Este sentido de pertenencia y gratitud fue bien percibida por Julio César Uribe quien felicitó al volante y aseguró que su carrera irá por buen camino.