Miguel Trauco se unió a La Blanquirroja pero antes habló de su futuro en Flamengo

Los seleccionados siguen sumando a La Blanquirroja. Miguel Trauco arribó esta mañana para incorporarse a los trabajos con la Selección Peruana y habló sobre su situación en el Flamengo. El lateral zurdo dejó abierta la posibilidad de cambiar de aires para el siguiente año.

"Es una situación difícil, no vengo teniendo muchos minutos de juego, pero son situaciones que pasan en el fútbol. No sé que pueda pasar, me falta un año de contrato. Considero que todo es por decisión técnica", expresó el defensor.

Asimismo, Trauco se refirió a la ausencia de Christian Cueva: "Sí, sé que no estará. En la selección nadie tiene el lugar comprado y tenemos que esforzarnos siempre para poder seguir viniendo".

Finalmente, el ex Universitario afirmó que aguarda jugar ante Ecuador y Costa Rica a estadio lleno. "En el extranjero siempre hubo mucha gente, así que acá va a ser igual o más", puntualizó. Los de Gareca jugarán el próximo jueves ante los norteños en el Estadio Nacional y el martes siguiente frente a los centroamericanos en la UNSA de Arequipa.

EL DATO

André Carrillo será el último en incorporarse a los trabajos en la Videna, lo hará el próximo martes.