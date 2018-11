Luis Abram: "En Vélez se quedaron molestos por la decisión de la FPF"

Su venida a la Selección Peruana causó molestias en su club y así lo ratificó el propio jugador. Luis Abram, zaguero del Vélez Sarsfield, indicó que al comando técnico de su equipo y a la directiva les incomodó no poder contar con él para la última fecha del fútbol argentino.

“Vélez pidió para que me quede a jugar (ayer), pero la FPF no aceptó y estoy acá. Obviamente quería jugar con mi club, pero tengo que cumplir con mi selección. Creo que han quedado un poco molestos”, ha expresado el zaguero y lateral izquierdo de La Blanquirroja.

Precisamente, el ex Cristal indicó que no tiene inconvenientes con el puesto. “Vengo jugando de central y ahí me sentiría más cómodo. No me incomodaría jugar de lateral izquierdo y de hecho ya he jugado ahí, por lo que no tendría ningún inconveniente”, explicó.

De otro lado, señaló que Perú no es favorito ante Ecuador: "es un rival duro, que corre mucho y que juega bien. Vienen atravesando un cambio, pero no quiere decir que no están en su mejor momento. Esperemos poder ganarles”.

EL DATO

Luis Abram estuvo en la lista preliminar de la selección para el Mundial pero al final quedó desafectado.