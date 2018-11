Administrador Temporal de la ‘U’: “La continuidad de Vargas dependerá de lo que diga Córdova”

Universitario de Deportes ya se alista para la siguiente temporada con mirar a superar el duro año que significó este 2018. El cuadro crema dirigido por Nicolás Córdova logró salvarse del descenso y por ahora se mantiene en la pelea para obtener un cupo a la Copa Sudamericana.

En ese sentido, Carlos Moreno, Administrador Temporal de Universitario, conversó con el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP y señaló que el 2019 tendrá el mismo presupuesto de este año, pero el dinero será mejor administrado para potenciar al plantel.

"El presupuesto para próximo año será muy similar al del 2018, pero trataremos de distribuir mejor el dinero para armar un mejor plantel", señaló, Carlos Moreno. Asimismo, se refirió a los jugadores que culminan contrato con Universitario, como son los casos de Germán Denis o Arquímedes Figuera.

“Hay jugadores que vencen sus contratos y su posible continuidad dependerá del técnico Córdova y del prespuesto económico. Por lo pronto, de los jugadores extranjeros, el único que tiene contrato para el próximo año es Pablo Lavandeira, los demás acaban este año y esperaremos lo que diga el entrenador", señaló Carlos Moreno.

De igual forma, no podía pasar por alto el tema de Juan Manuel Vargas y su renovación con Universitario para el 2019: “La continuidad de estos jugadores va a depender de lo que diga el entrenador y luego veremos si se adecuan al presupuesto del club. No vamos a imponerle jugadores al técnico, además nunca lo hicimos. La idea es que Pancho Gonzales esta semana defina con el profesor Córdova la lista de jugadores a los que se les debería renovar y la próxima semana me reuniré con él para definir si se ajustan al presupuesto. Igual será para el tema de refuerzos".