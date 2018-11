Nicolás Córdova asegura que "Universitario es lo máximo" y confiesa que sus jugadores lloraban en el camarín cuando estaban en zona de descenso

Universitario jugará este domingo ante Comerciantes Unidos con la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana. Sin embargo, las heridas que provocó la pelea por el descenso todavía están terminando de cicatrizar.

Nicolás Córdova, entrenador del club crema reveló, en una entrevista con el programa “Todo Fútbol” de TV Perú, que sus jugadores lloraban en los vestuarios cuando los resultados eran negativos.

“En los primeros partidos que dirigí, los jugadores entraban al camarín llorando y eso me marcó mucho porque yo no lo había visto nunca que un jugador entrara después de un partido de mitad de año… claro, estábamos peleando la baja, pero estábamos a mitad de año todavía, faltan 25 partidos. Y eso nos demostró que el problema nunca fue futbolístico”, declaró el DT sureño.

Asimismo, el estratega merengue señaló que la experiencia vivida en Ate es única y destacó el apoyo de la hinchada para lograr el objetivo de salvar la categoría.

“Hoy para mí esto es lo máximo. Para un entrenador chileno joven, tener la oportunidad de dirigir un club como este, no sé cuántas veces se va a dar nuevamente. Por lo tanto, yo trato de defender lo que me está tocando al máximo, trabajar lo que más puedo, vivimos aquí adentro casi todo el día, estamos trabajando como nunca lo he hecho porque realmente este es un club especial, no hay tantos clubes donde el hincha tenga tanto fervor por su club. Lo que yo he vivido en estos últimos meses ha sido único”.

Finalmente, Córdova precisó que luego del partido ante Comerciantes Unidos realizará una evaluación de todos los jugadores del plantel para ver en qué zona necesitan refuerzos. El chileno contó que la decisión de los fichajes será tomada en conjunto con la administración para reducir el margen de error.

