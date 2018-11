Torneo Clausura: ¿Qué partidos de la última fecha transmitirá en vivo Gol Perú?

El Torneo Clausura llega a su fin este domingo y, para 13 clubes, termina también el Descentralizado de esta temporada. El viernes y sábado habrán partidos de la misma fecha, pero el domingo tres encuentros se jugarán a la misma hora. Sin embargo, ya se conoce cual de estos se va a transmitir en vivo vía la señal de Gol Perú.

El domingo a las 3:30 p.m. se jugarán en simultáneo el Universitario de Deportes vs Comerciantes Unidos, Deportivo Binacional vs Alianza Lima y el San Martín vs Melgar. En los tres partidos se juega cada uno lo suyo. El equipo 'crema' debe ganar y esperar un resultado a favor de Alianza para clasificar a la Copa Sudamericana, mientras que el equipo dirigido por Pablo Bengoechea puede ser campeón del Clausura si los arequipeños caen en Lima contra los 'santos'.

Gol Perú transmitirá en vivo el partido de Universitario de Deportes contra Comerciantes Unidos, que se jugará en el Estadio Nacional. Los 'cremas' hicieron bien las cosas en la última parte del año y se alejaron tanto de la zona de descenso que ahora están a un triunfo de clasificar a la Copa Sudamericana (siempre y cuando Alianza Lima derrote a Binacional en Moquegua).

Última fecha del clausura x @GOLPERUoficial

Domingo:

11am Cantolao vs UTC

1:15pm Comercio vs Sport Boys

3:30pm U vs Comerciantes (vivo)

5:30pm Binacional vs Alianza Lima (diferido)

7:30pm USMP vs Melgar (diferido) vía @haroldgad — sandro bazan (@sandrobazan1) 22 de noviembre de 2018

Sin embargo, el 'canal del fútbol' transmitirá en diferido los partidos de Alianza Lima y Melgar. El que se jugará en Moquegua lo podrán disfrutar desde las 5:30 p.m. y el de los arequipeños desde las 7:30 p.m.. ¿Qué pasará en esta última jornada del Torneo Clausura? Veremos...