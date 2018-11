¿Por qué Alejandro Hohberg todavía no renueva con Alianza Lima?

Alianza Lima está viviendo un momento espectacular con Pablo Bengoechea como director técnico. El estratega uruguayo supo cómo sacar campeón al cuadro de La Victoria luego de una sequía de 10 temporadas sin títulos. Además, en esta temporada ha llevado a sus dirigidos hasta la semifinal del Descentralizado y uno de los jugadores más importantes del plantel es Alejandro Hohberg. Se está trabajando en su renovación.

El futbolista íntimo tendría un principio de acuerdo con Alianza Lima para extender su vínculo por toda la temporada 2019. Sin embargo, no se ha hecho nada oficial debido a que algunas cláusulas de una posible salida al extranjero no están claras. Esa es una de las trabas por las que el extremo todavía no renueva su contrato.

Sin embargo, Líbero pudo conocer que hay otro motivo por el cual Alejandro Hohberg todavía no renueva con el cuadro blanquiazul. Se trata de una oferta que está manejando desde la Major League Soccer. El fútbol estadounidense está dando la hora llevándose a varios peruanos como es el caso de Carlos Ascues, Raúl Ruidíaz, Yordy Reyna, entre otros.

Alejandro Hohberg es el goleador de Alianza Lima esta temporada con once dianas. La última se la hizo a la Universidad San Martín de Porres en el partido pendiente (1-1) que se disputó el último miércoles por la noche en el Estadio Nacional. Hoy en día el futbolista está enfocado en las semifinales y buscar el bicampeonato con el cuadro íntimo.