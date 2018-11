Leao Butrón: "Tenía todo arreglado con la 'U', pero la gente se me tiró encima" [VIDEO]

Alianza Lima después de muchísimo tiempo encontró un semejante portero como Leao Butrón, un referente con todas sus letras debido al cariño que siente por la institución victoriana y la defensa mostrada casi perfecta dentro del campo de juego. Una historia de amor perfecto entre la organización 'blanquiazul' y el capitán que deja la vida en el pórtico en búsqueda de los campeonatos.

En el año 2014, Leao Butrón llegaba desde FBC Melgar para poder acabar con la mala racha de 'un tiempo largo sin títulos', y de ahí en adelante todos conocemos cómo se fue gestando su figura enaltecida hasta el día de hoy. Pero el portero aliancista ¿pudo llegar al eterno rival?, es una pregunta que le hacen ayer en el programa deportivo 'Fox Sports Perú'.

Cosa que sorprende un poco al ex arquero de la Selección Peruana, con un gesto de complicación fue escuchando a 'Chemo' del Solar, quien reveló cómo es que se dio esa situación del posible fichaje, mejor dicho la contratación frustrada. Detalle a detalle parece que fue tal cual como comentó el ex futbolista y técnico de Universitario, ya que Butrón solo atinó a decir lo siguiente: "Tenía todo arreglado con la 'U' pero la gente se me tiró encima".

Era en la época del técnico argentino Ángel David Comizzo, previo al campeonato nacional que ganó esa temporada 'El Flaco' con Universitario de Deportes, la temporada del 2013. Resulta que Comizzo le pidió consejos a 'Chemo' por un arquero capaz de darle seguridad al ‘conjunto merengue’ y Del Solar atinó a recomendarle a Leao Butrón debido a que ‘era el mejor portero de este país’. Todo estaba listo, pero de un momento a otro se filtró el fichaje bomba y el público mostró su claro rechazo al actual portero, capitán e ídolo del conjunto 'grone'.

EL DATO:

Leao Butrón con Alianza Lima tiene 3 títulos nacionales: 2003, 2004 y 2017.