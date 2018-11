Técnico de FBC Melgar podría volver a dirigir en el fútbol colombiano

El entrenador de FBC Melgar de Arequipa se coronó campeón del Torneo Clausura 2018 y disputará las semifinales con Alianza Lima por el título nacional.

FBC Melgar realizó un gran Torneo Clausura y terminó coronándolo con el campeonato. El rendimiento del cuadro mistiano fue el reflejo de los trabajos realizados por Hernán Torres. El DT colombiano - quién tuvo un difícil inicio - supo impartir su filosofía y tendrá que revalidarlo ante Alianza Lima este miércoles por la semifinal de ida en la lucha por el título nacional.

Justamente, su buena labor le ha generado una oferta del fútbol colombiano: Hernán Torres reveló que recibió una propuesta de Deportivo Pasto para dirigirlos el próximo año. Sin embargo, añadió que esperará los resultados de fin de año así como las tratativas con los dirigentes para tomar una decisión.

"Me han llamado del Deportivo Pasto pero como no he terminado mi contrato en Perú, no puedo tomar ninguna decisión", reveló en una entrevista para ColombiaSports.

“Fue un torneo difícil, ahora nos toca disputar la semifinal con Alianza Lima y en caso de ganar enfrentaremos a Sporting Cristal por el título del gran campeón”, añadió.

Recordemos que el estratega estuvo a punto de renunciar debido a los errores arbitrales que se presentaban durante sus encuentros. Torres indicó que pensaba que el arbitraje en Colombia era pésimo, pero luego de presenciar el Perú vs Costa Rica se dio cuenta que el desempeño de los jueces colombianos es mejor.