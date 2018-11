Ítalo Espinoza sería el nuevo refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2019 [VIDEO]

En Alianza Lima saben que la presencia de Leao Butrón bajo los tres palos no será por mucho tiempo y es por ello que empiezan a barajar nombres para suplirlo. La presencia de Daniel Prieto, como arquero de las canteras, es importante debido a la madurez que ha ido adquiriendo, pero en La Victoria saben que ello no será suficiente.

Steven Rivadeneyra, guardameta de Deportivo Municipal ha sido el mayor voceado, sin embargo, hay otro que ha, particularmente, llegó a entrenador con Leao Butrón y podría ser el as bajo la manga del cuadro íntimo para llegar en el 2019: Ítalo Espinoza.

El joven portero de Ayacucho FC es hijo del preparador de arqueros de la Universidad San Martín de Porres, Félix Espinoza, con quién Leao trabajó durante su estadía en el cuadro santo.

"Un gran arquero. Yo lo he visto desde chiquito porque es el hijo de 'Chicho' Espinoza y yo he trabajado con él (en la USMP). Me ha sorprendido como ha mejorado y me alegra mucho porque es una persona como su padre: espectacular. Tiene muchas condiciones. Es un arquero serio", reveló a ESPN.