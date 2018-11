Gerente de Comunicaciones de la FPF: "Juan Carlos Oblitas va a tener que pedir disculpas públicas"

Las declaraciones del director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, encendieron una gran polémica, y es que el 'Ciego' indicó que el área de Relaciones Institucionales de la FPF filtró imágenes suyas junto a Edwin Oviedo en el afán de vulnerar su privacidad.

"Estas imágenes con Edwin se han filtrado sin mi consentimiento y esto lo ha hecho el área de Relaciones Institucionales de la Federación misma, que está encargada a Guillermo Ackermann. No es la primera vez que lo hace y ahora lo hace conmigo. Eso está muy mal, a mí tienen que preguntarme antes de filtrar o compartir imágenes mías", declaró Oblitas.

"Estoy muy molesto con esta gente, porque siguen haciendo cosas que pasan por encima mi función. No puede ser que este señor Ackermann esté utilizando su puesto, sabe Dios con qué intereses. Desde la misma Federación han invadido mi privacidad con esas imágenes", añadió.

Esto generó la respuesta del jefe de dicho departamento de la FPF. "Yo no he filtrado ninguna imagen de Juan Carlos Oblitas. El departamento de Relaciones Institucionales no tiene nada que ver con eso. Lo puedo asegurar categóricamente", exclamó Ackermann.

"No voy a aceptar que me difamen de esa manera. Ese señor (Juan Carlos Oblitas) va a tener que pedir disculpas públicas por lo que ha dicho. Para denunciar algo así debe tener pruebas. Les pido que las muestre. Nadie va a manchar mis 52 años de trabajo en el tema de comunicaciones. Es una difamación, no la voy a permitir", indicó.

Recordemos que la discusión se inició debido a la difusión de imágenes por la entrega de campos del nuevo centro de selecciones nacionales que impulsa la Federación Peruana de Fútbol. Allí, Edwin Oviedo y Juan Carlos Oblitas sostuvieron un encuentro que no se veía desde el Mundial Rusia 2018.