Roberto Mosquera sobre Qatar 2022: "Chile no nos va a dar puntos, hay que ordenar la casa"

Duro y sin piedad. Así fue Roberto Mosquera al referirse a la selección peruana y sus pretensiones de volver a un mundial de fútbol -esta vez a Qatar 2022-.

"Ahora que hemos ido al Mundial, hay que comenzar a cambiar todo porque sino no vamos a clasificar a Qatar. Chile no nos va a dar puntos, acá hay que ordenar la casa porque no vamos a tener otro golpe de suerte. Ojalá lleguemos a la siguiente Copa del Mundo por un crecimiento dirigencial e infraestructura", comentó el actual técnico de Royal Pari de Bolivia a 'SuperDeporte'.

Roberto Mosquera también criticó al presidente de la FPF, Edwin Oviedo, quien atraviesa un mal momento.

"Fui criticado hace poco por decir que el fútbol peruano no tiene las condiciones para ir a un Mundial. El presidente de la FPF llega a través de los equipos de la Copa Perú, no tengo nada contra ellos pero el poder lo deberían tener Cristal, Alianza y Universitario. Incluso antes se regalaban televisores, computadoras y carros a los clubes para sacar votos", añadió Roberto Mosquera.