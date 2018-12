Adrián Ugarriza a LÍBERO: “Es lindo que te quiera el club del cual eres hincha desde siempre” 

Puede ser hoy, mañana o el lunes, pero su vuelta a Universitario es casi un hecho. Tendría que ocurrir un “terremoto” para que se caigan las negociaciones, por lo que LÍBERO conversó con Adrián Ugarriza previo a su firma de contrato con los cremas.

Por: Diego Sotomayor Soto

Adríán, ¿qué falta para que vuelvas a la “U”?

No sé, eso se lo tienes que preguntar a mi representante. No te voy a negar que sí he conversado con gente de la “U” en estos días, pero los detalles no lo manejo yo, al menos hasta ahora.

El propio Carlos Moreno (Administrador) aceptó hace algunos días que están avanzando con el tema de tu incorporación...

Ah, bueno... Que el equipo que has seguido toda tu vida quiera contar contigo, es increíble. Es algo muy lindo. No tengo más explicaciones.

¿Te motiva más jugar en el extranjero que en la “U”?

No te voy a negar que mi representante también está viendo algunas opciones afuera, pero lo que busco es continuidad. De varios equipos limeños me llamaron, pero como te digo, sería muy lindo volver a jugar por la “U”.

Cuentános de los objetivos que tienes a tus 21 años...

Consolidarme, pulirme. Aún tengo mucho que aprender, lo cual lo tengo claro. Para eso, desde ya me preparo física y mentalmente.

La temporada 2018 en UTC, ¿cómo la asumes?

Con muchas dificultades, muchos problemas nos pasaron. Empezamos en una ciudad que no era la nuestra, nos movían a todos lados. Ufff. Era un caos.

Bueno, algo similar a lo que se vivió en la “U”, un año complicado...

Sí. una lástima. Un equipo como la “U” no merecía estar en esa situacion. Pero gracias a su historia, sus jugadores, y sobre todo la hinchada, sacaron adelante todo.

Y terminaron peleando por un cupo a la Sudamericana...

Eso es Universitario. Siempre sale adelante a pesar de las adversidades. Como te digo, la hinchada siempre estuvo y eso fue importantísmo.

¿Te imaginas de nuevo en el Monumental con la camiseta merengue?

(Risas) Hay que esperar, aún no hay nada confirmado., pero sería fantástico.

Raúl Ruidíaz, Jefferson Farfán, Yordy Reyna... hasta ahora no ocupan el vacío de Paolo Guerrero en la selección...

Lo tengo clarísimo. Eso es una motivación especial: llegar a la selección. El 2019 espero consolidarme, tener continuidad.



¿Qué significa para ti Franco Navarro?

Una gran persona, un excelente entrenador. He aprendido mucho del “profe” Franco. Un tipazo que deja enseñanza a cualquier jugador.

Bueno, Adrián, ¿cuándo ya podemos darte como confirmado en Universitario?

Me estoy yendo de vacaciones, seguro en estos días se sabrá mi futuro. Vamos a ver. Personalmente espero que se dé por la “U”, club del cual amo y soy hincha.