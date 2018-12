Alianza Lima vs Melgar: El descontento de Pablo Bengoechea tras el cambio de árbitro para la semifinal [VIDEO]

Cuando se dio a conocer que Michael Espinoza sería el árbitro para la primera gran semifinal del Torneo Descentralizado de este año, la directiva de Melgar pegó el gritó en el cielo y demostró su disconformidad con que este juez imparte justicia en el encuentro ante Alianza Lima.

Finalmente, la Conar decidió la separación de Michel Espinoza como juez del encuentro y la designación de Kevin Ortega para el Alianza vs. Melgar de este domingo. Esta decisión no gustó nada en el entrador blanquiazul, Pablo Bengoechea.

El estratega uruguayo afirmó que esta situación no es la ideal y que el árbitro designado se debería mantener hasta el final: "Lo que ha pasado con el tema del árbitro creo que no es lo ideal, lo lógico es que el árbitro nombrado por las autoridades se mantenga para el partido".

De igual forma, el entrenador de Alianza Lima afirmó que este hecho solo da pie a malos comentarios: "Son cosas que hacen que existan comentarios sobre el asunto y no me gusta que eso suceda. No me parece agradable, pues las autoridades deben haber estudiado el partido. De todas formas, le estamos pidiendo a los futbolistas la máxima colaboración con el árbitro. Ojalá tenga un gran partido, acierte en sus decisiones y recuerde que no es protagonista".

EL DATO

Alianza Lima y Melgar juegan la primera semifinal del Torneo Descentralizado este domingo en el Estadio de Matute, mientras que la vuelva se jugará el próximo jueves en la UNSA de Arequipa desde las 8:00 p.m.