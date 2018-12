Leao Butrón: "Me acuerdo que se burlaban y decían que Alianza va sacar su DNI, hoy puedo ser bicampeón"

En una nota exclusiva para 'El Popular', uno de los referentes en el cuadro que hoy dirige técnicamente Pablo Bengoechea, se confesó con miras a lo que será la tremenda semifinal contra FBC Melgar, para después proyectarse en un viejo conocido como Sporting Cristal. Esas son las metas a corto plazo para Leao Butrón, quien contó detalles importantes sobre su actualidad.

A sus 41 años, el golero 'blanquiazul' con mesura puede imaginarse como campeón nuevamente del fútbol peruano, porque las chances están y la motivación para luchar todos los partidos vienen acompañando al plantel completo. Entiende que su trascendencia a lo largo de la temporada ha sido fundamental para meter a Alianza Lima en esta semifinal, ante eso solo habló a nombre del colectivo.

'San Leao' como se le conoce coloquialmente, con mucha alegría brindó distintas palabras para todo el pueblo aliancista: "Es una responsabilidad muy grande porque estás en Alianza Lima, un club grande y hay que estar a la altura. Se disfruta porque estamos en la semifinal, pero la felicidad será completa si campeonamos", comentó mientras se le preguntó ¿Cómo se juega esta etapa decisiva?.

Leao Butrón es un obsesionado a la hora de estudiar al rival que tendrá enfrente, no se le puede escapar algún detalle: "Siempre estudié a mis rivales, ahora más con la tecnología, las redes sociales, videos. Tienen a Cuesta, Canchita Gonzales, Joel Sánchez, Nilson Loyola, jugadores que suman experiencia, han estado en selección, disputando títulos. Por algo están en las semifinales. Las cosas se definirán dentro del campo".

Pero no todo fue felicidad dentro de Leao Butrón, porque tal como él lo comenta, 'sufrió y lloró por Alianza'. Los años que pasaron sin campeonar fueron un martirio para el futbolista nacido en Sporting Cristal: "Me acuerdo que se burlaban y decían que Alianza va sacar su DNI. Sufrí y lloré en esa etapa. Luego, toda esa gente que se burlaba terminó sufriendo y despotricando su frustración".

Ante la consulta sobre su edad y si le molesto que le digan 'viejo', con la personalidad y años encima Leao Butrón destacó: "En los estadios los hinchas rivales y en las redes sociales, que es el paraíso de los cobardes porque no dan la cara, dicen eso. Jugar al fútbol a mi edad no lo veo como insulto. En la calle hinchas de la “U” se me acercan a saludarme y lo tomo como un reconocimiento a mi trayectoria".

EL DATO:

Leao Butrón tiene como ídolo a Caíco Gonzales Ganoza, por el estilo de su trabajo en la portería.