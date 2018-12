En suspenso la continuidad de Diego Manicero en Universitario de Deportes

El volante argentino Diego Manicero recibió una gran noticia: la nacionalización - uno de los puntos exigidos por parte de la directiva de Universitario de Deportes para renovar contrato por todo el 2019 - saldrá en enero del próximo año, sin embargo, la situación está más que tensa en Ate.

Contra todo pronóstico, el entrenador de los cremas, Nicolás Córdova, agendó el nombre de Diego Manicero en la lista de jugadores con los que contará para el 2019, es por ello que la administración liderada por Carlos Moreno sostuvo una reunión con el 'che' antes de viajar a su natal Argentina para pasar vacaciones.

No obstante, no hubo humo blanco. Las cifras que pedía Manicero y la que ofrecía la administración distaba demasiado y han quedado en pactar una nueva reunión a su regreso a Perú. La intención de Manicero es quedarse, pero de no llegar a un acuerdo escuchará ofertas: clubes de provincia estarían por hacer sonar su teléfono.

Diego Manicero hoy deja el país, pero con la noticia de que su nacionalización saldrá a fines de enero. Ya tuvo reunión con Universitario y hay deseo de que siga, pero no acuerdo económico. Se seguirá hablando, pero al ya terminar contrato escucha ofertas. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) 4 de diciembre de 2018

Recordemos que Diego Manicero se perdió gran parte de la temporada debido a una dura lesión que sufrió a inicios de año. En la presente temporada jugó 28 encuentros en donde anotó 5 goles. La continuidad está en suspenso. Veremos.