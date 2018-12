Papá de jugador separado de Melgar: "Mi hijo es un caballero" [VIDEO]

Jean Pierre Fuentes fue separado de su club, el Melgar de Arequipa, por una discusión con su técnico Hernán Torres. Debido a este hecho, Isidro, padre y ex futbolista, decidió hablar sobre este caso donde su hijo no podrá estar presente en el duelo ante Alianza Lima por la semifinales de vuelta por el título nacional.

Se conoció que Jean Pierre, hermano de Aldair (defensor blanquiazul), no le gustó cómo su DT se habría referido sobre su hermano por lo que salió en defensa del mismo, lo que derivó en la separación del futbolista 'rojinegro' de la institución.

“Me ha sorprendido este problemita que ha habido. Yo no sé nada porque estoy en Pisco y mi hijo en Arequipa. Ya han salido los rumores en los periódicos, que dicen que ha faltado el respeto, pero no sé nada. Ojalá que lleguen a un acuerdo y buena conversación”, declaró Isidro, padre de ambos jugadores, para Capital Deportes.

Además, el ex goleador del Unión Minas en la década de los 90's, agregó que "Mi hijo es un caballero, tranquilo, no se mete con nadie, trabaja. No sé qué ha pasado".

El patriarca de los Fuentes también mencionó que "Es injusto, él está jugando partido tras partido y de la noche a la mañana le meten una patada en el pot... y lo botan. Ahorita voy a tratar de comunicarme con él", sentenció.

Por lo pronto, el DT colombiano prefirió no hablar sobre el caso pero sí aseguro que el polifuncional jugador de Melgar no está convocado para el trascendental duelo de mañana que decidirá qué equipo enfrentará a Sporting Cristal en la gran final del fútbol peruano.