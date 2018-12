Jean Pierre Fuentes: "El técnico mencionó a mi madre y eso me mortificó demasiado"

Jean Pierre Fuentes esperaba volver a ser titular en el trascendental encuentro de mañana ante Alianza Lima por las semifinales del fútbol peruano pero tras un discusión con su DT Hernán Torres, el '30' rojinegro fue separado del club arequipeño.

Tras lo sucedido, se conoció que el técnico colombiano tuvo duras palabras contra Aldair Fuentes, hermano de Jean Pierre, incluso se mencionó a su madre, por lo que el jugador dominó no aguantó los fuertes adjetivos y decidió responderle a su estratega.

"El técnico mencionó a mi madre y eso me mortificó demasiado, es la primera vez que me pasa esto, siempre fui respetuoso. Estoy muy afectado por todo esto", señaló el mayor de los Fuentes a DirecTV Sports.

El mediocampista rojinegro agregó que "Torres utilizó un adjetivo irrepetible. Mencionó a mi madre y me dijo que en Colombia hablan así. Metió a mi hermano y a mi madre. Él no se disculpó en ningún momento conmigo. Hubo un intercambio de palabras".

Tras lo sucedido, el jugador de Melgar lamentó estos acontecimientos y dijo "entender al profesor" por su reacción y reconoció cierto "exceso de su parte".

Consultado si habló del tema con su familia pero sobre todo con su hermano, comentó que "No he querido hablar del tema con Aldair para no sacarlo del partido, quiero pedirle disculpas a todos por lo ocurrido. Mi papá no sabe nada, no he querido responder el celular todo el día, mi mamá también está muy afectada con todo esto", sentenció.

Por lo pronto, Melgar y Alianza Lima definirán este jueves al finalista de Descentralizado 2018 en el Monumental de la UNSA. En el duelo de ida jugado en Matute, el encuentro acabó empatado 3-3.