¡Tranquilos! Emanuel Herrera y Costa continuarán en Sporting Cristal el 2019

Ahora sí el hincha de Sporting Cristal debe enfocarse exclusivamente en los “Play Off”. Ya no tiene motivos para preocuparse por la probable partida de Emanuel Herrera y Gabriel Costa. No, señores, eso ya no va. Ambos defenderán la celeste en la Copa Libertadores 2019.

Resulta que ayer una noticia proveniente de Colombia hizo estallar de alegría a La Florida: Atlético Nacional de Medellín no podrá fichar jugadores para las competencias de la próxima temporada. ¿A qué se debe?

El conjunto de Medellín perdió una demanda frente al Cortuluá en la Federación Colombiana de Fútbol por el caso del jugador Fernando Uribe. Esto trajo como consecuencia que el cuadro “verdolaga”, además de pagar cinco millones de dólares, no pueda realizar las contrataciones del goleador “cervecero” y “Gaby” Costa para el año entrante.

Recordemos que hace dos semanas el Nacional había mostrado interés por ambos futbolistas de Cristal; sin embargo, después de las finales su directiva iba a lanzarle la propuesta a Federico Cúneo.

Bueno, esto felizmente no ocurrirá. La dupla goleadora continuará dando alegrías a la hinchada bajopontina.