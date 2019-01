Juan José Oré y su feroz crítica a Juan Carlos Oblitas: "No se la juega por nadie" [VIDEO]

Juan José Oré es recordado por haber liderado a la generación denominada los 'Jotitas' en el 2007. La misma que clasificó al Mundial de Corea del Sur y que terminó siendo eliminada en los cuartos de final por Ghana.

Oré fue reconocido por haber descubierto a figuras como Reimond Manco, Gary Correa, Irvén Ávila, Jairo Hernández, entre otros. Dicha misión le fue encomendada para las futuras generación, no obstante, el resultado no fue el mismo. Tónica que habría desencadenado en la FPF de no renovarle el contrato, pero fue el trato lo que más le dolió, según confiesa.

"Ese es un tema (la reducción del sueldo) que a mi me dolió mucho. Porque no fueron justos conmigo en su momento. Malagradecidos en todo sentido, yo tenía mucha confianza y nadie dijo nada. Eso es lo que más me duele", reveló a Radio Capital.

“Me extraña que Juan Carlos no me haya hecho ni una llamada ni nada. A mí me dijeron que esto lo habían conversado con él; o sea que él sabía, pero el (único) que tuvo la gentileza y me llamó fue Gareca. Me llamó diciendo que le daba pena que no esté y me deseó lo mejor. Después (de eso) nadie me llamó”, refirió

“Oblitas no se la juega por nadie. Es él solo o tiene sus amigos (…) Él era gerente deportivo y tenía mucho que ver (en este asunto) porque dice que apoya mucho a (la división de) menores, pero nada. Yo lo escuché cuando trabajaba de comentarista en canal 4, (donde dijo) que si él hubiera sido Burga, me hubiera hecho un contrato de por vida. Ahora él estaba ahí el y ni siquiera me llamó”, concluyó.