Alianza Universidad: Víctor Rossel buscará hacer una dupla mortal con Robinson Aponzá para la Liga 1

Marcó 11 goles la pasada temporada en Ayacucho FC demostrando que conoce la altura a la perfección. El experimentado delantero Víctor Rossel fue anunciado como refuerzo de Alianza Universidad, que será el club número catorce en su carrera desde su debut en el fútbol en el 2003.

El “Pituquito” señaló que no tiene problema en jugar en la altura de Huánuco, adonde será local el recién ascendido Alianza Universidad. “Acepté porque me hicieron sentir importante y demostraron que me van a necesitar. No tengo problemas del lugar, porque he jugado en la costa, sierra y selva. Más de 15 goles haré, superaré mi marca porque tendré continuidad”, señaló, optimista, el atacante.

Víctor Rossel y el colombiano Robinson Aponzá son los principales refuerzos en ofensiva de la escuadra que conduce técnicamente Ronny Revollar. El recién ascendido debutará en la primera jornada de la Liga 1 jugando con su público en el Estadio Heraclio Tapia ante la Academia Cantolao.