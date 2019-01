Jairo Concha sobre penal fallado: "El grupo me respaldó, me dijo que a cualquiera podía pasarle"

La Selección Peruana Sub-20 sufrió un duro revés frente a Ecuador, contra la cual perdió 3-1. Jairo Concha desperdició un penal clave en el Sudamericano Sub-20 2019 y fue criticado en redes, pero sus compañeros no dudaron en respaldarlo.

Jairo Concha decidió tomar el penal y, previo a ello, cogió un chicle y lo puso en su boca, como para tranquilizar el momento de angustia que pasa la selección. Tras ello, retrocedió para tomar impulso y remató, mandando el balón fuera del campo.

Tras la conclusión del cotejo, Jairo Concha expresó que recibió el apoyo de sus compañeros: "El grupo me respaldó me dijo que a cualquiera podía pasarle y estaban a muerte conmigo. Igual, solo queda pasar la página. Da bronca perder así, porque los dominamos pero el balón no ingresó. Igual seguimos con chances de clasificar", aseguró al periodista Renato Landivar.

Pese a ello, muchos de los hinchas peruanos recordaron lo que sucedió con Christian Cueva en Rusia 2018.

La Sub 20 jugará su última chance cuando enfrente a Argentina este sábado 26, a las 3:10 pm (hora peruana).

Mientras tanto, con el triunfo Ecuador se convierte en el primer clasificado del grupo B para el hexagonal final, además es líder con 9 puntos y va a descansar en la última jornada.