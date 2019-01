Ricardo Gareca tiene un solo objetivo en la Copa América 2019: ser campeón

las cartas ya fueron develadas en la Copa América y mientras muchos analizan, con calculadora en mano, cuántos puntos debemos hacer para salir vivos de un grupo que compartimos con Brasil, Venezuela y Bolivia, Ricardo Gareca y su comando técnico permanecen inmutables.

Sus objetivos continúan siendo los mismos: pelear por el título y obtener la tercera copa sudamericana para el Perú. Y es que más allá de los rivales que se tengan enfrente, Gareca es un convencido de que La Blanquirroja puede conservar el nivel que lo llevó a ser mundialista tras tres décadas.

El panorama actual no es el más agradable. Con la Sub 20 pendiendo de un hilo en el Sudamericano donde participa, con algunos seleccionados jugando en ligas de menor jerarquía que en las que estaban antes del Mundial se podría pensar que el comando técnico del “Tigre” ha variado sus derroteros, pero no es así.

El 4-3-4-1 es el sistema que casi siempre ha utilizado el técnico argentino. Con dos extremos por banda y uno de referencia de área conocida. Al medio, todos hombres de buen pie: Gallese; Advíncula, Ramos, Santamaría, Trauco; tapia, Yotún, Carrillo, Flores, Cueva; y Farfán.

El estratega argentino tiene plena seguridad en el compromiso de sus dirigidos y en el potenciamiento futbolístico que estos experimentan cuando conviven un buen tiempo juntos. Ya pasó en las ediciones de Chile 2015 y Estados Unidos 2016, donde terminamos siendo protagonistas.

ALTERNATIVAS PARA LA COPA AMÉRICA

- Benavente: El "Chaval" siempre ha estado en los planes y tras el Mundial ha participado de los amistosos.

- Gonzáles: "Canchita" es un jugador del agrado de Gareca y ha sido convocado a los últimos amistosos.

- Costa: El uruguayo nacionalizado peruano está en la órbita del cuerpo técnico y sería llamado para los amistosos de marzo.

EL DATO

Salvo Marcos López, por ahora ningún otro Sub 20 sería tomado en cuenta para los amistosos que vienen.