Gonzalo Núñez sobre partido cancelado de Cristal: “Están tapando su vergüenza” [VIDEO]

Sporting Cristal sorprendió a todos este jueves al anunciar la cancelación de su encuentro de este domingo ante el Emelec de Ecuador por considerar una falta de respeto el ingreso de un hincha al partido del pasado miércoles cuando venían perdiendo 3-0.

Esta decisión ha generando opiniones divididas entre propios y extraños; algunos creen que es firme y correcta lo decretado por Sporting Cristal, mientras que otros como Gonzalo Núñez señalan que esta cancelación es para tapar la pobre imagen dejada por el cuadro de Alexis Mendoza en Ecuador.

"Cuando entró el hincha, ¿Cambió algo el trámite del partido?, nada, ya estaba definido, la vergüenza mayor es la que dio Cristal en la cancha, la actuación de Cristal ayer fue vergonzosa porque se pudo comer 7 u 8. Ahora ellos son los que sienten vergüenza ajena, para mí que están tapando su vergüenza de la cancha con esto, están reaccionando con una pica pica tremenda", afirmó el periodista durante el programa Exitosa Deportes.

De igual manera, Gonzalo Núñez afirmó que el equipo de Sporting Cristal debió abandonar la cancha al instante en el que el hincha hizo su ingreso al campo: "Y ¿Por qué Cristal en señal de protesta no paró el partido y dijo no juego más, este no entra, yo no acepto esta payasada?"

Sporting Cristal confirmará en las próximas horas el nuevo equipo con el que hará su presentación de este domingo en la ‘Tarde de la Raza Celeste’. Según versiones, lo más probable es que sea contra un equipo del medio local para que la fiesta rimense no se vea empañada.

Créditos: Exitosa Deportes.