Alianza Lima: ¡A TODO DAR! La fiesta de la inauguración de la Liga 1 2019

Alianza Lima y sus 118 años de historia invita a que hoy nos demos una vuelta por Matute para presenciar un colorido y peliagudo inicio del torneo peruano.

La Liga 1 arranca esta noche y los “blanquiazules” recibirán a Sport Boys en un marco espectacular. El estadio victoriano lucirá un lleno total (30 mil 500 entradas vendidas). No entrará ni un alma más. Todo se presta para que hoy sea una verdadera fiesta. De antesala, “Hey Hey Camagüey” pondrá a bailar a todos con su salsa en Matute. Prohíbido quedarse sentado en las graderías.

Luego, de fondo, en Alianza buscarán comenzar el Apertura con el pie derecho y para ello tendrán de aliado a su fiel hinchada en las tribunas, esa misma que no dejará de alentar en los 90 minutos más aún en el aniversario del club.

Por su parte, los “rosados” intentarán dar el primer golpe del 2019. En el Callao saben que no son favoritos, sin embargo,¡Fuego nadie les quita la idea que en la cancha serán once contra once. Darán pelea. No hay excusa para faltar a la primera fiesta del fútbol nacional.