Miguel Rebosio se quebró en vivo al recordar a su amigo "Kukín" Flores [VIDEO]

La muerte de Carlos “Kukín” Flores a los 44 años de edad ha enlutado al fútbol peruano. Una de las personas más afectadas por esta lamentable noticia es Miguel Rebosio, su amigo de infancia, su hermano del alma.

Mientras resaltaba las bondades del ídolo de Sport Boys en el velorio, el popular “Conejo” no pudo contener las lágrimas cuando recordó que hace dos semanas, “Kukín” le comentó que tenía un proyecto para ayudar a los niños del puerto de escasos recursos económicos.

“Estuvimos conversando de sus proyectos, de su futuro, de lo que quería hacer con los niños del Callao y lastimosamente no está con nosotros… ojalá esa propuesta siga”, declaró Rebosio entre lágrimas a al programa Todo Fútbol de TV Perú Deportes.

Flores quería poner academias gratuitas de fútbol en todo el Callao, en conjunto con el Gobierno Regional, para que los pequeños talentos tengan la oportunidad de practicar su deporte favorito sin pagar mensualidad.

“A las seis y media de la mañana recibí la peor llamada de mi vida, fui a su departamento y lo vi a mi compadre en el piso echado, no lo podía creer… Él me decía: el día que me pase algo quiero que la gente llore de alegría, que me recuerde como Kukín, como el negro, como el diez, como un ídolo”, reveló el “Conejo”.

Rebosio contó que “Kukín” tenía un corazón noble y narró una anécdota que lo pinta de cuerpo de entero.

“Una vez se sacó las zapatillas y se las dio a un niño que no tenía, y se fue descalzo. Él dejaba de comer para darle al otro, se preocupaba mucho por la gente porque Carlos ha salido del Callao profundo, es un verdadero ídolo, un verdadero chalaco”.

Para Rebosio, “Callao es Kukín y Kukín es Callao” y aseguró que “como persona era lo máximo”. Los hinchas que estaban presentes en la Calle Teatro también se emocionaron y cantaron que “Kukín es lo más grande del fútbol nacional”.

Fuente: TV Perú Deportes