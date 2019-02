DT de Unión Comercio responde a Nicolás Córdova: "Alianza Lima vino a Moyobamba y nos ganó"

El entrenador de Unión Comercio, Marcelo Vivas, salió a responder las críticas de los jugadores de Universitario de Deportes, quienes mostraron su rechazo por el estado de las instalaciones en el Estadio IPD de Moyobamba: la inconformidad pasaba por deplorable estado de los camerinos, así como del banquillo de suplentes.

"La cancha del IPD de Moyobamba ya estaba en estas condiciones desde el año pasado. Alianza vino en su momento y nos ganó, mientras que a Cristal lo superamos en un buen partido. Igual, hay canchas que están en peores condiciones que la nuestra. La posibilidad de jugar en Nueva Cajamarca la maneja la dirigencia pero, si me dan a elegir, prefiero jugar en césped natural", mencionó Vivas a Radio Ovación.

Recordemos que Universitario de Deportes igualó 1-1 con Unión Comercio en el mencionado escenario, situación que no dejó contento al entrenador estudiantil, Nicolás Córdova, quién cuestionó la realización del encuentro en dicho recinto. "Es una cancha muy difícil. No sé cuántos equipos van a venir a sacar puntos, porque es difícil jugar en un campo así. Ustedes la vieron. Respecto a las canchas de estadios importantes, esta es una que no reúne ninguna condición para jugar un partido de fútbol", indicó post-partido.

No obstante, para Vivas el cotejo fue atractivo y más aún tras hacerlo ante un grande como Universitario de Deportes. "Creo que fue un partido atractivo, jugar contra un grande como Universitario hace que tenga una atracción especial para todos. Me parece que el resultado fue, dentro de todo, lo más justo. No soy de hablar del trabajo del áritro, pero seguro él quiso hacer lo mejor para el cotejo", concluyó.