Phillip Butters y sus crudas palabras para 'Kukín' Flores [VIDEO]

A su estilo, le rindió unas palabras a Carlos 'Kukín' Flores. Phillip Butters, el mediático conductor de programa de televisión, se refirió al deceso del habilidoso volante de Sport Boys y fue claro y directo al referirse a sus virtudes y defectos.

"Un talento desperdiciado, el décimo primero de once hijos, un chico que creció en la marginalidad, que nunca llegó a ser un buen futbolista, que siempre fue una promesa. Yo que lo traté tantas veces, él tenía todas las prerrogativas para ser un mal tipo y no lo fue. Porque drogadicto y alcohólico fue pero eso no te hace malo, él no era un mal tipo", expresó Butters.

PUEDES VER: ¡Sin Guerrero ni Farfán! El once más valorizado de Perú

Seguidamente, destacó su solidaridad y ganas de ayudar siempre al prójimo. "Yo sí creo que descansa en paz, era una alma atormentada, era un hombre que dentro de sus limitaciones culturales y sociales trató siempre de brindarle ayuda a los más necesitados y ayudar a su señora y a sus hijos, y yo sí creo que se va al cielo", agregó.

#ComButters@Phill_Butters : 'Kukin tenía todas las prerrogativas para ser un mal tipo y no lo fue. Porque drogadicto y alcohólico fue pero eso no te hace malo, él no era un mal tipo.' pic.twitter.com/NITveZ8UUQ — Willax Televisión (@willaxtv) 19 de febrero de 2019

PUEDES VER: Barcelona vs Lyon EN VIVO ONLINE con Lionel Messi, buscan sacar ventaja en octavos de Champions League

En otro momento, lamentó que se hayan difundido imágenes de 'Kukín' tras su fallecimiento.