Diego Manicero muy cerca de volver a ser jugador de Universitario

Ya son muchas semanas de idas y vueltas para definir a los dos últimos refuerzos en Universitario. Nicolás Córdova quiere a un enganche y un delantero, hizo un pedido exacto sobre el atacante extranjero, pero nada. Parece que no tuvo eco.

La comisión de fútbol del cuadro crema se viene reuniendo varias veces y busca un nombre importante. No quieren equivocarse. Desean a alguien que sea efectivo, que la rompa.

Bueno, ofrecieron al paraguayo Pablo Zeballos y no pasó nada. No era lo que se buscaba. Luego, otro nombre que acercaron fue al delantero uruguayo Carlos de Pena, que anda libre. Juega por todo el frente de ataque. No fue descartado aún y su nombre es analizado. Igual, hay un par de opciones más.

A PURO “MANÍ”

¿Y el enganche? En la “U” confirmaron que tenían destinado un importante dinero -con la venta de Siucho y otros ingresos- para fichar a Jairo Concha, pero San Martín volvió a decir que no. Por tal razón, hoy mismo podría definirse lo de Diego Manicero.

Desde Migraciones le confirmaron a la administración que sí se darán los pasos para que salga a tiempo su DNI. Si hoy se ponen de acuerdo en todo y en lo económico. Manicero volverá a Ate y entrenará en cualquier momento.