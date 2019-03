Juan Reynoso y sus primeras declaraciones como entrenador del Real Garcilaso

Luego de entrenar por primera vez al plantel de club Real Garcilaso, el técnico, Juan Máximo Reynoso fue presentado de manera oficial. El DT nacional aseguró que buscará que la "Máquina celeste" sea protagonista en la Liga 1 Movistar.

Juan Reynoso manifestó en conferencia. “El que no arriesga, no gana. En el fútbol peruano, nos dejamos llevar por el qué dirán. Bajo esa premisa, le habrá llegado el rumor (a Real Garcilaso) de que Juan es complicado. Dirán que en Garcilaso no duran los técnicos. Pero me quedo con el hecho de que, cuando nos reunimos con la dirigencia, nos mirarnos a los ojos con ‘Don’ Julio Vásquez (presidente), y vi mucha sinceridad. Vamos a trabajar bajo la transparencia”, declaró.

¡Imágenes de la presentación de nuestro Director Técnico Juan Reynoso!



"Pido a los cusqueños no perder el ánimo porque en el fútbol todo es posible y es momento de logros", manifestó nuestro DT.

Sobre el plantel de jugadores, Reynoso agregó. “Hay potencial en lo individual y en lo colectivo. Veo un plantel maduro, con jugadores que han ganado cosas. Vamos a jugar de distintas maneras, pero es un proceso. Creo que en el fútbol peruano se han olvidado se han olvidado de que se juega con dos arcos. Hay que saber defender y atacar”, sostuvo el extécnico de Universitario.

¡Volvimos a los entrenamientos!



Bajo la dirección del profesor Juan Reynoso el día de hoy nuestro plantel profesional volvió a los entrenamientos en el Complejo Celeste de Oropesa.



El objetivo es claro, lograr la primera estrella del fútbol cusqueño en la Década Celeste.

Finalmente, Reynoso afirmó que Real Garcilaso peleará por ubicarse entre los primeros lugares del Apertura. “Si los resultados no se dan, el más incómodo será la familia y yo también. He percibido un mejor grupo del que yo esperaba”.

EL DATO

Juan Reynoso sacó campeón nacional a Universitario el 2009 y el 2015 a Melgar.