Sudamericano Sub 17: Familiares de Yuriel Celi revelan por qué se metieron a la cancha para celebrar el gol [VIDEO]

Luego del gol de penal de Yuriel Celi a Bolivia, las cámaras captaron a una señora y a un niño que se mezclaron entre los abrazos de los jugadores de la selección peruana. Se trata de doña Mirna (tía de Yuriel), y un amigo del Callao, quienes entraron a la cancha burlando a la seguridad policial.

"Así los policías me boten, yo como sea tenía que meterme a la cancha y gritar ese gol de alegría, ese gol lo merecía él, mi mono, lo quiero mucho. Yo vi a los policías, pero cuando se voltearon trepé, tenía que meterme sí o sí", señaló Mirna Guerrero.

"Siento mucha felicidad, él ha luchado bastante para llegar a donde está. Él tenía muchas personas a quienes dedicarle ese gol, sobre todo a su papá que está en cielo bendiciéndolo.

No tenía nada, no tenía apoyo, no tenía para los pasajes. La vida del futbolista a veces es bien triste, hemos hecho polladas, frejoladas, chuletadas, de todo para poder comprarle chimpunes, por eso acá estamos todas sus tías apoyándolo de corazón", indicó, por su parte, su tía Gisela Guerrero.

La mamá de Yuriel Celi también se animó a dedicarle unas palabras al futbolista de la Sub 17, que asoma como una de las jóvenes promesas del fútbol peruano.

"Me siento muy emocionada y orgullosa de mi hijo porque siempre suda la camiseta. Él jugaba con las botellas de gaseosa, se levantaba a las cinco y media para ir a entrenar, jugó en la Academia Cantolao, luego en primera división y ahora está en la selección. Todo se puede con esfuerzo, sacrificio, humildad y educación. Vamos a llegar al mundial hijito, soy tu hincha número uno, te amo. En el próximo partido trataré de entrar a la cancha y hacer un baile".

Perú jugará este viernes ante Ecuador (7:30 p.m.) en el estadio de San Marcos por la clasificación al hexagonal final. Un empate le basta para comenzar a soñar con el Mundial Sub 17.

Fuente: TV Perú