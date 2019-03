Juan Reynoso: "Real Garcilaso es un club con un potencial enorme"

El entrenador de Real Garcilaso, Juan Máximo Reynoso, se refirió acerca del presente del club cusqueño, así como de las expectativas que ha generado su llegada al fútbol peruano tras su paso por la Liga MX: fue asistente técnico de Enrique Meza en el Puebla.

Reynoso explicó el motivo que lo conllevó a aceptar el gran desafío de llevar las riendas de la 'Máquina Celeste'. "Una vez que la gente de Real Garcilaso me planteó lo que quería, he tenido la predisposición de mi familia de querer regresar a Perú y eso facilitó todo. Si ellos no hubieran querido regresar, iba a ser bastante difícil. Pero las cosas pasan por algo, estoy muy ilusionado de poder iniciar este nuevo proyecto y ojalá valga la pena por el sacrificio que estamos haciendo desde el punto de vista familiar", declaró a RPP.

Sobre las dudas que se iniciaron acerca de la posible salida de algunos elementos de Real Garcilaso, el 'Cabezón' fue enfático al referir que no ha tomado aún dicha decisión pues espera ver en acción al plantel que obtuvo de su predecesor Héctor Tapia.

"Ha sido una semana en la que el futbolista da algo más. De acá hasta que se abra el libro de pases veremos si esto bueno que he visto se refleja en los partidos, la convivencia y ambición. Es una tarea de ambas partes. Nadie es loco para llegar y decir 'voy a sacar a todos'", agregó.

Finalmente, detalló que Real Garcilaso es un club "con un potencial enorme, donde algunos jugadores no quieren llegar" (entorno a la manera de cómo se manejan sus dirigentes), sin embargo, tratarán de "reforzar sese detalle para que en el mediano plazo sea una referencia para competir".