Omar Merlo: "Lo primero es ganarle a Deportivo Municipal"

Sporting Cristal es el puntero de la Liga 1. El equipo dirigido por Claudio Vivas ha tenido un gran arranque en el torneo local y además, es el único conjunto que se mantiene invicto por lo que ante Municipal buscarán el triunfo.

Uno de los habituales titulares del conjunto cervecero es Omar Merlo, quien habló en conferencia de prensa que se llevó a cabo en La Florida.

"En este momento estamos pensando solo en Municipal, para nosotros el torneo local es muy importante, queremos volver a salir campeones, lo primero es ganarle a Municipal que es un duro rival, que se armó bien. Tiene variantes y jugadores que hacen la diferencia, todo el esfuerzo de la semana fue pensando en ellos y luego ya tendremos tiempo para ver a otro rival", declaró Merlo.

Además, el central de Sporting Cristal habló de su presente en el equipo: "Personalmente me siento muy bien, tuvimos un inicio que no fue el mejor, tuvimos problemas para arrancar, pero no se vio reflejado en el inicio de torneo, ganamos los cinco primeros partidos y nos tocó empatar, pero queremos recuperar la racha de victorias. Personalmente estoy bien, físicamente también".

Consultado sobre la ausencia de Christofer Gonzales por lesión, Merlo no dudó en mencionar que "Es una baja importante para nosotros, 'Canchita' venía jugando siempre, se ganó el estar en la selección, es un punto alto del equipo, es difícil reemplazarlo pero tenemos un plantel con variantes y trataremos de que quien lo reemplace lo haga de la mejor forma"

Finalmente el defensor declaró sobre Olimpia, su próximo rival en el plano internacional: "La Copa Libertadores tiene partidos bastante parejos, a nosotros se nos escapó un punto al último minuto y empatamos de locales, creo que el partido más flojo en el sector defensivo fue ante la 'U' de Concepción. Después del partido con 'Muni' ya tendremos tiempo para pensar en Olimpia y confiamos en poder sacar los tres puntos para volver a encaminarnos en el grupo".

Spoting Cristal se enfrenta este domingo a Deportivo Municipal desde las 4:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 7 de la Liga 1.