Selección Sub-17: Las lágrimas de Alessandro Burlamaqui tras conseguir la clasificación al hexagonal final [VIDEO]

El plantel de la selección peruana Sub-17 que es dirigida por Carlos Silvestri ha hecho historia en el Sudamericano de la referida categoría que viene desarrollándose en nuestro país. Uno de sus valores, Alessandro Burlamaqui, no pudo contener las lágrimas de la emoción.

Burlamaqui, nacido en España, relató que fue captado por la Federación Peruana de Fútbol tras haber visto sus vídeos a través de las redes sociales. Carlos Silvestri decidió realizarle una prueba para integrar el combinado de la selección, el cual pasó sin problemas.

"Mis padres siempre están conmigo en todas partes. Lo que he logrado ha sido gracias a ellos. Estoy muy emocionado. Ahora, hay que clasificar al Mundial", fueron las declaraciones del joven jugador del Espanyol al término del duelo ante Ecuador que terminó siendo victoria para Perú por 2-0.

"Mis padres viven en España, pero han venido para ver la mitad del Sudamericano. Mis lágrimas son por la emoción de mis padres. Me siento muy emocionado, contento. Siento mucho amor, pasión y orgullo por estos colores", agregó.

El abuelo de Alessandro Burlamaqui también fue abordado y no pudo ocultar la emoción que lo embarga por la actuación de su nieto. "Muy emocionado, con mi nieto feliz. Ha hecho un lindo partido. Yo vivo en el Perú desde hace muchos años, soy vasco, pero me nacionalicé peruano desde 70 años. Me llena de orgullo que mi nieto defienda los colores de la selección", indicó Félix.