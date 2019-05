Aquellos tiempos que no volverán: Cuando todo era felicidad entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro [FOTOS]

El "Bombardero" de los Andes le respondió a Ricardo Gareca con una bomba. No podía ser de otra manera luego de escuchar las declaraciones del "Tigre" durante el anuncio de la lista de 23 para la Copa América. El DT aseguró que "no podemos convocar a alguien que se autoexcluye de la selección".

Claudio Pizarro escribió en sus redes sociales lo siguiente: "Jamás me autoexcluí de la selección.... Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la milonga".

La guerra está declarada. Sorprende porque la relación entre ambos era buena, amical, de respeto mutuo. Pizarro era el capitán de la blanquirroja en la primera etapa de Gareca al mando de la selección. El "Tigre" dejó de llamarlo porque no tenía continuidad en Alemania, no lo llevó a Rusia 2018, causando un dolor muy grande en el ídolo del Werder Bremen.

Hoy, a miles de kilómetros de distancia, Gareca y Pizarro se han enviado potentes misiles. El estratega para justificar la no convocatoria del delantero de 40 años y el atacante para darle sentido a una declaración postmundial que pudo evitar.

Pero no es la primera vez que Ricardo Gareca explica la ausencia del goleador en sus convocatorias. En anteriores oportunidades, el técnico remarcó que "la selección necesita jugadores que soporten más de noventa minutos a alto nivel". Pizarro está marcando goles en Alemania, pero es una pieza de recambio.

En Videna prefieren hacer oídos sordos a este fuego cruzado y aseguran que solo quieren pensar en fútbol. El equipo se viene preparado para el debut de la Copa América que será el 15 de junio ante Venezuela en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre.