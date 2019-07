Henry Vaca, el "Messi Boliviano", llegó a Lima y en breve será presentado como nuevo refuerzo de Universitario

Este lunes se sumará a las prácticas de Universitario el último refuerzo. El boliviano Henry Vaca aterrizó muy temprano en Lima y en el transcurso del día será presentado oficialmente.

El volante ofensivo de 21 años se mostró entusiasmado por esta nueva experiencia en el extranjero tras su paso por el O'Higgins de Chile. Vaca llega a préstamo por un año con opción a renovar.

"Vengo al equipo más grande del Perú, estoy muy contento y espero que la hinchada me apoye siempre", declaró el ex futbolista del The Strongest de La Paz.

"Estoy listo para jugar, hice la pretemporada con el tigre (The Strongest) y acá en Lima también jugué amistosos. No sentiré presión porque vengo de jugar en un equipo grande de Bolivia, mi posición es extremo por fuera y también juego de falso nueve", agregó.

Sobre el apelativo de "Messi Boliviano", Henry Vaca confesó que le agrada que lo llamen así porque su estilo de juego es parecido al del crack del Barcelona, pero afirmó que él se ganará el respeto por su propio nombre.

"Estoy lejísimos de Messi, no hay comparación, pero cuando me dicen eso me gusta porque encaro igual que él. Yo soy Henry Vaca e intentaré hacer historia en Universitario", manifestó.

COMIZZO LO RESPALDA

Luego del último triunfo sobre Unión Comercio en la primera fecha del Torneo Clausura, el técnico Ángel Comizzo habló sobre Henry Vaca y destacó sus cualidades.

“Ya jugó por su selección mayor de Bolivia, también en un grande como The Strongest. Está acostumbrado a la presión. Es un zurdo con gol, tiene dribling, llegada y experiencia”, aseguró el DT.

ESTUVO EN LA COPA AMÉRICA

Henry Vaca viajó a la Copa América Brasil 2019 en calidad de invitado por el entrenador de la Selección Boliviana Eduardo Villegas. En su país lo consideran como una "joya" por su capacidad para desequilibrar y romper líneas.

Vaca se pondrá a órdenes del comando técnico crema y si Comizzo lo dispone, podría debutar este fin de semana ante Pirata FC en Olmos. De lo contrario, su estreno ya sería para la tercera fecha ante San Martín en el Monumental luego del receso por Fiestas Patrias.

