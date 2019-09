Javier Arce ex técnico de Binacional hace su descargo tras su salida

Javier Arce, ex técnico de Binacional con el cuadro de Puno salió campeón del Torneo Apertura, decidió hablar sobre las verdaderas razones que lo llevaron a dar un paso al costado del banquillo del ‘Poderoso del Sur’.

Tras no tener una buena relación con la directiva, Arce no renovó su contrato con el club puneño que culminó el pasado 30 de julio y decidió dejar el banquillo que lo vio hacerse campeón del Apertura.

Rompió su silencio

En una entrevista exclusiva con radio ovación, el técnico peruano aclaró las verdaderas razones por las que se fue de Binacional: “A lo largo de mi carrera siempre exigí respeto y nunca permití que haya intromisión en mi trabajo. Así como respeto la labor que cumplen los dirigentes”.

Asimismo, aseguró que una de las principales razones por las que demoró su partida fue por el cariño que tiene hacia los jugadores y porque siempre creyó en que el equipo estaba para lograr grandes cosas.

Con respecto a la pregunta si la dirigencia habría querido armar el equipo, Arce no dio un Sí contundente, pero si sintió que querían hacerlo indirectamente:

“Una y otra vez, me preguntaba por qué no pones a este o tal jugador, por qué hoy día se trabajó un solo horario, por qué ponía juveniles, incluso cuando el torneo entró en receso me dijeron por qué les daba días libres”.

Ya tiene ofertas sobre la mesa

Con respecto a su futuro profesional comentó que ya habría recibido algunas propuestas entre ellas la de un club internacional, por ahora se tomará un tiempo para pasar con la familia y luego para decidir cuál de las ofertas le convendría más.