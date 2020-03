Jhoel Herrera analiza momento por el coronavirus: "El fútbol se acabó este año"

Jhoel Herrera brindó una entrevista a La República, en la cual reveló detalles sobre sus labores sociales y sobre todo, como ha afectado el coronavirus a la sociedad y al deporte en nuestro país.

El ex Real Garcilaso, ahora Cusco FC, siempre comparte en redes sociales campañas de distintas luchas por el bienestar de la sociedad. “Está mal no aprovechar el publico que se tiene cuando se necesita. A mí me gusta ayudar y no recibo nada de nadie. Mi mamá tenía un comedor popular y nos enseñó desde niños a ser así”, expresó el lateral peruano.

Recordemos que, hace poco el futbolista mostró en redes sociales, como en el perfil de Facebook de su academia de fútbol, Herrera F.C. (nombre de la página), este anunciaba que se publicarían entrenamientos desde casa para que los menores se entretengan en su hogar.

Además, opinó acerca de la sociedad y sobre quienes no acatan la cuarentena. “Es parte de la corrupción. Hay gente que no cree ni le importa nadie. Esto está arraigado a nuestra cultura, desde que sobornamos a un policía o damos incentivos a los niños para que se porten bien”, añadió.

Finalmente, el futbolista opinó sobre el coronavirus y el fútbol. “Si esto se termina en el tiempo que está estimando la ministra de salud, genial. Si continúa, este año se acabó el fútbol. Lo primero es la salud de la gente, eso no se negocia”, sentenció Herrera.

¿Quién es Jhoel Herrera?

Jhoel Herrera es un lateral peruano de 39 años de edad. Actualmente se encuentra sin equipo, sin embargo, ha jugado en una gran cantidad de clubes y es uno de los pocos futbolistas en haber pasado por los tres más populares del país.

Debutó en Cultural Progreso en 1998, llegó a Sporting Cristal en el 2001. Y desde ahí ha formado parte de una infinidad de clubes. Jugó en Bolognesi, Unión Huaral, Universitario, Alianza Lima, Belchatów (Polonia), Cienciano, Juan Aurich, Real Garcilaso, etc.