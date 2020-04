Carlos Cortijo sobre Liga 2 "En Pirata no cobramos, pero entrenamos apoyando al club"

Todavía no existe oficialización de una suspensión definitiva en el 2020 de la Liga 2, por ello muchos clubes siguen entrenando a pesar de sus limitaciones. Carlos Cortijo, entrenador de Pirata FC confía en junio se pueda desarrollar el campeonato y rescató el profesionalismo de sus jugadores a pesar de los momentos complicados.

El estratega no deja nada al azar y cree que la parte física es vital para estar enfocado sin lesionado cuando se vuelva a entrenar con normalidad y aunque mantienen un acuerdo de congelar los pagos se muestra profesionalismo.

"Nosotros no cobramos un sueldo estamos apoyando a los directivos ante el estado de Emergencia que viven todas las instituciones. Si no estamos jugando y no se genera ingresos debemos hacer ese esfuerzo y los futbolistas en estos momentos vienen acatando con total profesionalismo", señaló a Líbero.

Por otro lado tiene claro que se viene haciendo todo lo posible para que la Liga 2 vuelva y rescató el trabajo del presidente de Pirata por su constante seguimiento con todo el plantel-

"Estamos monitoreando a los jugadores y quiero saludar a Manuel Aguinaga, presidente del club por su constante comunicación. La liga 2 debería empezar en junio, es complicado que no haya descenso, pero igual esperaremos enfocados en arrancar el campeonato", señaló.

EL DATO

Carlos Cortijo llegó como entrenador en la última etapa a Pirata en el 2019.