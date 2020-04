Deportivo Coopsol canceló contrato a todos sus jugadores por pandemia de coronavirus

Deportivo Coopsol se dirigió a sus jugadores mediante una carta. En la misiva, el club que disputa la Segunda División, les anunció el fin del vínculo laboral debido a la pandemia del coronavirus que ha conllevado a la suspensión de la Liga 2.

Añaden, en el primer párrafo, que "es muy probable" que el campeonato de ascenso "no se llegue a realizar". Y que esa es la principal razón para que se haya decidido cancelar el contrato con sus futbolistas.

"La presente tiene por objeto informarle que el campeonato de la Liga 2 promovido por la Federación Peruana de Fútbol ha sido suspendida indefinidamente, y es muy probable que este año no se llegue a realizar; por lo que, la causa objetiva por la que fue contratado, consistente en jugar el campeonato de la Liga 2, no se va a ejecutar", refieren.

Deportivo Coopsol se ampara en una normativa aprobada en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral para ejecutar el hecho, que, según refieren, ocurrió el pasado 6 de abril del presente año.

"Por lo expuesto, en virtud de lo dispuesto por el inciso c) del artículo 16 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por el Decreto Supremo No. 003-97 TR, cumplimos con informarle la extinción de su vínculo laboral por haberse configurado la condición resolutoria establecida en la norma acotada, por lo que, su relación laboral se tendrá por extinguida el día de hoy 6 de abril de 2020", detallan.

Finalmente, enfatizan que cumplirán con depositar su liquidación así como los beneficios legales que les corresponda en sus cuentas bancarias.

"Procederemos a liquidar y depositar sus beneficios legales a la brevedad posible en su cuenta sueldo; en cuanto a su certificado de trabajo, este se le será entregado inmediatamente después que se levante la medida de cuarentena decretada por el Gobierno", acotan.

"Sin otro particular, agradecemos la comprensión de los motivos que dieron lugar a la extinción de su vínculo laboral, nos reiteramos a usted. Atentamente, Dr. Freddy Ames Hidalgo, presidente de Deportivo Coopsol", concluyen.