Sporting Cristal: Luis Bonnet festeja cumpleaños aún peleado con el club del cual es ídolo | VIDEO

Uno de los grandes goleadores que ha tenido Sporting Cristal en su historia es Luis Bonnet, quien fue titular indiscutible por muchos años en el Rímac y que un día como hoy, pero hace 49 años nació en Buenos Aires, Argentina.

Hoy que se celebra el cumpleaños del "Pelado" Bonnet, muchos recuerdan el gran aporte que tuvo en la campaña de 1997 de Sporting Cristal, que se consagró subcampeón de la Copa Libertadores 1997.

Bonnet anotó cinco goles en esa edición que Sporting Cristal llegó a disputar la final de la Copa Libertadores ante Cruzeiro. Y eso le sirvió para ser uno de los jugadores más queridos y representativos en el cuadro de La Florida.

El "Pelado" sin embargo no tuvo una buena despedida del Rímac, pues en la temporada 2008 tuvo que abandonar Sporting Cristal por discrepancias con el técnico de entonces, Juan Carlos Oblitas, quien no lo consideraba en el once principal.

Ya retirado, Luis Bonnet ha sido invitado en más de una ocasión para ser parte de algún homenaje, algo que siempre ha rechazado pues no logra cerrar la herida que le dejó su salida en la temporada 2008. Pese a todo, el "Pelado" Bonnet se mantiene en el recuerdo de los hinchas como uno de los mejores delanteros de su historia.