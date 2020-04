Erick Delgado sueña con retirarse en Sporting Cristal: "Sería la cereza de la torta para mi carrera"

Próximo a cumplir 38 años (30 de junio), Erick Delgado mostró su deseo de retirarse en Sporting Cristal, el club de sus amores y con el que inició su trayectoria en 1999.

"En setiembre de 2012 ya sabía que no iba a seguir. Fue duro levantar la copa sabiendo que no seguiría, no fueron directos conmigo. Con Roberto Mosquera no hay ningún problema. No tengo resentimientos con Cristal , es más, retirarme ahí sería la cereza de la torta para mi carrera", aseguró Erick Delgado a "7Novenos".

Asimismo, el arquero de la Academia Cantolao habló de la posibilidad que tuvo de fichar por Universitario. "En el 2009 tuve posibilidades de ir a la 'U'. Me llamó Miguel Miranda para que en el equipo de Reynoso peleara el puesto con Raúl Fernández, pero también tuve oferta de Juan Aurich y la acepté", recordó.

¿Y Alianza Lima? Erick Delgado también reveló la opción de jugar en el conjunto blanquiazul. "En el 2008 me llamó Alianza, se pudo dar porque en Cristal estaba Oblitas y no me quería mucho, más porque había tenido un problema con Bonnet y yo salí a apoyar a mi amigo. El 'ciego' llamó a Leao pero él se fue a la San Martín y me volvieron a llamar, ahí no lo pensé y me quedé", explicó.

El experimentado arquero también contó que pudo haber seguido su carrera en el extranjero. "Me arrepiento de no haber jugado en el extranjero. Tuve posibilidades de ir a Danubio de Uruguay pero no acepté. Ese pudo ser un trampolín, tengo claro que si salía no regresaba. Si en los tiempos de hoy tuviera 20 años no tengo dudas que estaría tapando fuera", comentó el exportero de Sporting Cristal.

Finalmente Erick Delgado manifestó que Jean Deza (a quien lo tuvo de compañero en UTC) necesita rodearse bien. "Si está bien de la cabeza es un jugador al que yo tendría en mi equipo. Tiene un uno contra uno que no hay en el fútbol peruano. Necesita rodearse bien, ser cuidado y bien llevado", concluyó.

Video de la entrevista - Fuente: 7Novenos