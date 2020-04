Jefferson Farfán reveló cuánto ganaba por publicidad cada vez que anotaba con Alianza Lima [VIDEO]

Jefferson Farfán maneja en la actualidad una carrera exitosa con sueldo alto hoy en Lokomotiv de Rusia, pero pocos recuerdan que por el año 2001 hizo debut oficial y recién en el siguiente año comenzó una racha importante de goles con una publicidad que salía debajo de su camiseta.

En esos años la "Foquita" fue creciendo en lo futbolístico y los goles que anotaba no solo lo celebraban los hinchas, sino sus bolsillos ya que recibía un incentivo cuando revelaba una publicidad a la marca de zapatillas Nazaro.

En la última transmisión en vivo con Luis Advíncula, Jefferson Farfán recordó las épocas cuando defendía a Alianza Lima, además de contar cuánto le pagaban por anotar un gol y mostrar la marca. "300 soles por golcito. En esos tiempos que uno está ‘misio’”, reveló el delantero.

Tras esto, también contó que llegó a usar zapatillas de la misma marca. "En esos tiempos, no paré hasta Ancón, para una sesión de fotos. Me puse mis zapatillas, me puse el polo y el calzoncillo Nazaro”, reveló entre risas.

El atacante entre otras cosas sostuvo que su principal sueño es oler a vestir la camiseta de Alianza Lima y retirarse siendo campeón. "Yo salí campeón, pero quiero devolver el cariño que tuvo conmigo la institución", confesó.

EL DATO

Jefferson Farfán logró los títulos del 2001, 2003 y 2004 aunque en los dos últimos con mayor participación.