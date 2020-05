Joel Sánchez sobre jugar en la 'U': "Uno no sabe lo que va a pasar" | ENTREVISTA

Uno de los mejores –sino el mejor– de las primeras fechas de la Liga 1 fue Joel Sánchez, quien con goles y asistencias logró marcar la diferencia con camiseta de Melgar de Arequipa.

'Lito' confiesa en exclusiva a Líbero que se siente muy querido en la ciudad del Misti y sueña con darles un campeonato; asimismo mantiene viva la esperanza de volver a defender los colores de la selección peruana.

Por otro lado, afirma que si más adelante Universitario de Deportes le toca la puerta, él no descarta absolutamente nada pese a su pasado en Alianza Lima. "Por sobre todo soy un buen profesional", precisó.

¿Cómo estás pasando el confinamiento?

"Bien, gracias a Dios todo bien. Contento de poder estar en este tiempo unido, pero con la preocupación que estamos pasando por el virus que nos está privando de muchas cosas".

¿En Arequipa cómo es la situación?

"Hay zonas que la verdad sí respetan, pero también hay zonas que no hay mucho control, que la gente sale y bueno, trata de poder también trabajar que creo es el problema principal ahora".

¿Qué actividades hacen en tu casa para pasar el tiempo?

"Hacemos muchas cosas para pasar este tiempo. Juegos de mesa, un poco de monopolio, con la play station, vemos películas y ahora que mis hijos están en el colegio también trato de apoyarlos con sus clases, con las tareas".

¿Cómo están llevando los entrenamientos en Melgar?

"Estamos haciendo sesiones tres veces por semana para poder hacer un tipo de mantenimiento y sí, la verdad estamos tratando de acomodarnos cada uno desde su casa para no perder la actividad física que para nosotros es importante".

¿Te acostumbras a trabajar desde casa?

"No, es difícil de acostumbrarse. Nosotros estamos todos los días entrenando en espacios largos, en espacios grandes y ahora es totalmente diferente, pero bueno, somos conscientes que estamos en una situación delicada. Por la salud nos estamos privando de esas cosas y bueno, será para eso, para que pronto podamos entrenar en el espacio que estamos acostumbrados".

Este año tuviste un gran arranque con goles y asistencias, ¿a qué crees que se deba?

"Yo creo que por la pretemporada que hemos hecho porque la verdad la he trabajado de la mejor manera. También he podido corregir algunos problemas que tenía en mi rodilla y gracias a eso he podido entrenar muy bien. Ha sido un inicio muy bueno para mí y espero que pueda después de esta para mantenerme en ese nivel y mejorar más".

¿Qué aspecto has mejorado en comparación al año pasado?

"Creo que en la definición se ha visto una mejora. En realidad comenzar así con goles y asistencias a uno lo ayuda a ganar confianza y espero que después del problema que estamos viviendo pueda regresar de esa manera o mucho mejor".

¿Cuánto ha influido Carlos Bustos en tu juego?

"El 'profe' ha sido importante no solamente para mí, sino para todos. Nos ha dado su idea de juego y la hemos entendido lo más rápido posible. Hemos tratado de estar en una misma idea y eso ha permitido que nosotros nos hayamos mostrado en muchos partidos en buen nivel. Ahora vamos a seguir intentando hacer buen juego, buen fútbol. Seguramente después de la para vamos a conversar para que sigamos en esa línea".

¿Sientes que te dio más libertad?

"Sí, el 'profe' llegó, me explicó qué era lo que quería de mí. Creo que sentía que podía servir más al equipo y creo que se ha dado de la mejor manera. Estoy aprovechando al máximo esta nueva posibilidad que me da el fútbol para ser mejor".

¿Prefieres jugar a puertas cerradas o mejor no hacerlo por la situación actual?

"Nosotros vamos a tener paciencia, no vamos a alarmarnos porque sabemos que todavía no hay nada definido. Sin duda es un problema que nos tiene a todos nerviosos, preocupados por nuestro trabajo, pero pensar en algo que todavía no es fijo sería también un poco irresponsable. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que nos pidan, si se nos pide acatar alguna disposición para que volvamos a jugar seguramente lo vamos a hacer, como es el caso de jugar a estadio cerrado. Vamos a aceptarlo, pero bueno, ya eso será en lo posterior, esperemos primero que tengamos la esperanza de volver a jugar".

¿Qué es lo que extrañas más del fútbol?

"Sin duda competir. Nosotros entrenamos toda la semana para competir los fines de semana y eso es lo que uno más extraña. Luego está el hecho de compartir con tus compañeros todos los días, en los entrenamientos, de mejorar, de tratar de aprender mucho más. Yo creo que extraño la competencia de los partidos de fines de semana. Uno siempre está pendiente y esperando eso".

¿Así te sucedía cuando recibiste la sanción por doping en 2013?

"Sí, yo entrenaba todos los días de la semana para mantenerme en un buen estado, pero los fines de semana no podía competir y era muy feo. Que te priven de lo más que te gusta hacer es bien feo".

¿En algún momento pensaste en tirar la toalla?

"Sí, claro. Muchas veces me costaba ir a entrenar, no poder sentir esa alegría que sentía cuando tenía la posibilidad de jugar, de competir, pero gracias a Dios me llegó al fortaleza. Mi familia me apoyó, mis compañeros y también el club (San Martín)".

¿Dónde encontraste tu soporte?

"Sin duda ha sido Dios y mi familia los que me han ayudado a sobrellevar todo ese tiempo".

¿Ese momento es comparable con lo que sucede hoy en día?

"Me hace acordar mucho a ese tiempo porque uno no puede decir cuándo volver a jugar, depende de otras personas para que te den el visto bueno y esa sensación es bien fea. Depender de otras personas es bien complicado así que esperemos que esto pueda pasar pronto para que todos volvamos a estar tranquilos con nuestro trabajo".

¿En los primeros meses del año sentías que podías volver a la selección?

"Sí, tenía muchas ganas de volver a la selección. Tengo muchas ganas. Sin duda el inicio de año que tuve me ilusionaba mucho para tener más chances, así que creo que la idea es seguir manteniendo el nivel para en lo posterior tener alguna alternativa".

¿Tu mejor momento en la ‘Bicolor’ fue el tercer puesto en la Copa América de Chile?

"Sí, yo creo que en la selección ese momento ha sido único. Una experiencia muy bonita, creo que lo disfruté al máximo y espero volver a repetir esos momentos también".

¿Cómo lo viviste?

"Fue algo emocionante, nosotros queríamos hacer un buen campeonato, una buena Copa América para así ganar confianza y darle una alegría a la gente que venía con mucha ilusión en ese proceso y creo que se dio. Nos regresamos con un tercer puesto que sirvió para ganar confianza, como te dije, y para empezar con buen pie en las eliminatorias".

¿Alguna anécdota que recuerdes de ese momento?

"Yo creo que lo mejor fue cuando nos dieron las medallas. Cuando nos pudimos sentir contentos y alegres de haber conseguido algo importante para la selección, creo que ha sido una de las experiencias más bonitas. Ver a mis compañeros cómo se alegraban, como festejaban creo que me lo voy a llevar siempre presente".

¿Has vuelto a tener contacto con la FPF o alguien del comando técnico de Ricardo Gareca?

"No he tenido ningún tipo de comunicación con ellos".

En el extranjero jugaste en Querétaro, pero no te fue bien. ¿Por qué?

"Yo llegué a Querétaro cuando el campeonato estaba iniciado. Creo que eso fue lo que me costó porque ya yo venía de parar casi un mes en el Torneo Clausura. Entrenaba sí, pero por mi cuenta, entonces cuando llegas a competir siempre es otro ritmo... en otra liga, no conocía muy bien el ambiente y creo que eso fue lo que me costó".

Aparte de México, ¿has tenido otras ofertas para emigrar?

"Sí he tenido siempre acercamientos, pero no se han dado por diferentes razones, pero siempre ha sido un sueño jugar afuera, tratar de poder seguir creciendo como profesional".

¿De qué ligas te buscaron?

"He tenido de Colombia, bueno las últimas que han estado bien cercanas, y también de Argentina".

¿Alguna te atraía más?

"El tema es seguir creciendo, seguir aprendiendo, creo que las dos ligas son importantes. Son muy competitivas acá en Sudamérica y reconocidas. Mi idea siempre va a ser crecer en lo profesional y las dos te permiten eso: seguir creciendo y preparándote para cosas nuevas".

Tuviste un paso por Alianza Lima en 2010, ¿sientes que tu salida no fue de la manera que esperabas?

"Sí porque yo tenía todavía un año más de contrato como para poder seguir en el club y bueno, por desacuerdo, por no llegar a ninguna decisión, no me dejaron cumplirlo. Me mandaron a entrenar a reservas y de ahí salí".

¿Te gustaría tener una revancha?

"Por ahora estoy contento, muy tranquilo aquí en Arequipa. Me siento muy agradecido con el cariño del público que la verdad desde que he llegado me ha querido mucho. Por el momento yo solo pienso en Melgar y quiero retribuir el cariño de la gente con mucho esfuerzo y con un título que la verdad lo venimos buscando desde hace dos años".

¿Este año Melgar tiene más potencial para campeonar?

"Tenemos un equipo muy competitivo. Hay gente que tiene mucha experiencia y eso creo que nos va a ayudar a mantener este tipo de campeonato ahora que se viene, aunque la verdad no sabemos cómo será pero yo creo que la experiencia va a prevalecer mucho en este tipo de cosas".

En un futuro, si te llegase una propuesta de Universitario, ¿la aceptarías?

"En el fútbol no se sabe lo que va a pasar. Yo nunca le voy a cerrar la puerta a ningún club, soy un buen profesional y si llega alguna oferta tendré que analizarla. Tendré que verla, pero eso será en un futuro".

EL DATO

Joel Sánchez participó en las Eliminatorias del 2010, 2014 y 2018 con la selección peruana.